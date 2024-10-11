Боец Саня Cвязь объяснил настоящую суть работы связиста на фронте

Глава Украины Владимир Зеленский во время поездки в Европу сделал ряд заявлений относительно вооруженного конфликта. В частности, он выразил уверенность в том, что боевые действия в стране завершатся до 2025-го года. О том, как именно может закончиться СВО и потребуется ли дополнительная мобилизация в РФ рассказал командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Первого главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов. Подробности – в материале «Радио 1».