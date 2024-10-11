Фото: iStock/Anna_Anikina
Боец интернациональной бригады «Пятнашка» Александр Гриденко с позывным Саня Cвязь заявил о важнейшей роли связиста в ходе боевых действий.
Он также развеял миф о том, что связисты, по мнению некоторых людей, сидят в уютных помещениях и «просто налаживают связь».
До этого военкор RT Андрей Филатов показал кадры освобождения Красногоровки в ДНР. Отмечается, что съёмка была проведена ещё в мае 2024 года, но опубликовать её ранее не позволяла оперативная обстановка.
Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины не достигли ни одной территориальной цели в Курской области.
Читайте также:
Стало известно о странном шаге ВСУ в Курской области
Стало известно о провале ВСУ под Курском
Стало известно об активности иностранного легиона ВСУ в Часов Яре
«Идёт штурмовик, и идёт связист в обязательном порядке. Мы выходили на все передовые позиции. Необходимо было обеспечить эти позиции связью, потому что без связи происходит хаос, бардак, и зачастую ничего хорошего на фронте не бывает. Второй аспект — это операторы беспилотников, которые проводят разведку, организовывают связь, в том числе со штурмовиками, определяют, какая обстановка в округе», — отметил в беседе с Pravda.Ru Гриденко.
До этого военкор RT Андрей Филатов показал кадры освобождения Красногоровки в ДНР. Отмечается, что съёмка была проведена ещё в мае 2024 года, но опубликовать её ранее не позволяла оперативная обстановка.
Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины не достигли ни одной территориальной цели в Курской области.
Читайте также:
Стало известно о странном шаге ВСУ в Курской области
Стало известно о провале ВСУ под Курском
Стало известно об активности иностранного легиона ВСУ в Часов Яре
Мелисса Тимофеева