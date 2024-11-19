Боец СВО, которому таксист приставил пистолет к голове, раскрыл детали инцидента

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Напавший на участника спецоперации и приставивший к его голове пистолет таксист в Тобольске говорил о том, что избежит наказания за полсотни тысяч рублей, пишет Readovka, ссылаясь на бойца.
«Бомбила, который приставил пистолет к его голове и рассказывал о своей ненависти к ВС РФ, в ходе угроз еще и хвастался тем, что за это ему якобы ничего не будет. Он говорил мужчине «подавать заяву», ведь все равно «через знакомых за ₽50 тыс. откупится», — говорится в материале.Также шофер заявил участнику боевых действий, что не стал стрелять только для того, чтобы не запачкать салон своей машины, добавили авторы.
Об инциденте заявил парламентарий Александр Хинштейн. Депутат подчеркнул, что у таксиста «с ваххабитской бородкой» надо проверить гражданство и право на ношение оружия.
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Никита Кротов