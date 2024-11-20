Боец СВО наказал позвонивших ему на фронт коллекторов

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Участник спецоперации из-под Воронежа засудил звонивших ему на фронт коллекторов, передает «Горком36», ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов.
Пока боец находился в зоне боевых действий, банк продал коллекторам его долг, не предупредив об этом военного, а также, не предоставив кредитные каникулы.
Когда военному стали приходить СМС и поступать звонки, он пошел к приставам, доведя дело до судебного разбирательства. По результатам рассмотрения дела организация получила штраф в 60 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, за что 14-летнего сибиряка осудили на 9,5 года колонии. Дело рассматривалось сразу по нескольким уголовным статьям.
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Когда военному стали приходить СМС и поступать звонки, он пошел к приставам, доведя дело до судебного разбирательства. По результатам рассмотрения дела организация получила штраф в 60 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, за что 14-летнего сибиряка осудили на 9,5 года колонии. Дело рассматривалось сразу по нескольким уголовным статьям.
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Никита Кротов