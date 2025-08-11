Достижения.рф

SHOT: пять военных ВСУ были ликвидированы при попытке минирования подступов к Купянску

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Харьковской области российский FPV-дрон обнаружил и уничтожил группу украинских военных, пытавшихся заминировать подступы к Купянску. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Куриловка, где в настоящее время ведут наступление российские подразделения, сообщает телеграм-канал SHOT.



По данным источника, пятеро военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) были обнаружены при подготовке минирования дорожных подходов. Боевики пытались скрыться, но с помощью дрона они были найдены и ликвидированы.

На данном участке фронта продолжаются активные боевые действия.

Ранее Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) сделала заявление о том, что Служба безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки Министерства обороны Украины и украинские националистические структуры якобы используют российских граждан, в том числе пенсионеров, в качестве смертников для совершения диверсионно-террористических актов.

Анастасия Чубина

