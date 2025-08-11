SHOT: пять военных ВСУ были ликвидированы при попытке минирования подступов к Купянску

11 августа 2025, 11:59

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Харьковской области российский FPV-дрон обнаружил и уничтожил группу украинских военных, пытавшихся заминировать подступы к Купянску. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Куриловка, где в настоящее время ведут наступление российские подразделения, сообщает телеграм-канал SHOT.