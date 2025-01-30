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Солдаты украинской армии массово самовольно оставляют свои воинские части и бегут, так поступили порядка 100 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Отмечается, что Украина по указу западных союзников готовит изменения в законодательстве по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет. По данным МО РФ, подобные меры являются единственным способом для украинских войск задержать на какое-то время обрушение фронта на Донбассе.
Кроме того, в Министерстве обороны отметили, что последние шесть месяцев ВСУ ежемесячно теряют не менее 50 тысяч человек ранеными и убитыми.
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Элина Позднякова