Боец ВС РФ «Адвокат»: ВСУ вешают на себя российские знаки различия

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Военнослужащие ВСУ начали надевать на свою форму российские шевроны и другие отличительные знаки. Об этом рассказал российский боец с позывным «Адвокат» из 40-й бригады морской пехоты, его слова передает RT.
По словам бойца ВС РФ, он вышел из двора, сделал всего шаг и увидел группу противника.
Далее группа украинских военных попыталась атаковать, но «Адвокат» вместе с сослуживцами успели уйти от атаки и сами уничтожили противника. Случай произошел во время боев за Камышеваху в ЛНР.
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«Просто повернул голову вот так налево, и я встретился глазами с противником, потому как увидел: стояли и смотрели на нас семь человек. Я успел за это время разглядеть ленточки белые на запястье и георгиевские ленточки. И краем глаза я увидел маленький буквально такой флажочек украинский. Ну шеврончик», — рассказал «Адвокат».
Далее группа украинских военных попыталась атаковать, но «Адвокат» вместе с сослуживцами успели уйти от атаки и сами уничтожили противника. Случай произошел во время боев за Камышеваху в ЛНР.
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Элина Позднякова