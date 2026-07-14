14 июля 2026, 15:50

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Константиновке до сих пор остаются «потеряшки» ВСУ, которых бросило собственное командование. Их выслеживают и ликвидируют. Об этом рассказал российский боец, командир батальона с позывным «Бизон».





Напомним, 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил освобождение Константиновки. По словам российского лидера Владимира Путина, взятие указанного населенного пункта является путем к полному освобождению территории ДНР.



По словам «Бизона», на окраинах города продолжают оставаться брошенные боевики ВСУ, которых выслеживают и методично уничтожают с помощью дронов и кассетного вооружения.





«Осталось их очень мало. Они без провизии там уже сидят по неделе, по две. 80% дронов "Баба-яга" мы сбиваем, поэтому провизия им не доходит», — отметил российский боец в разговоре с RT.