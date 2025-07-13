Сын режиссера «Моей прекрасной няни» объявлен в розыск
Сына режиссера «Моей прекрасной няни» и лидера РДК* объявили в розыск
Один из лидеров запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК) и сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко** объявлен в национальный розыск. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
База МВД РФ подтвердила эту информацию на сайте своего ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в карточке розыска.При этом статья, по которой разыскивают сына Андрея Кирющенко, не уточняется. Однако известно, что Василий Алексеевич Кирющенко**, 1974 года рождения, фигурирует в уголовных делах по статьям о призывах к терроризму (ст. 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической структуры (ст. 205.5 УК РФ). В июне 2025 года он был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
РДК*, созданный в 2022 году, состоит из перебежчиков, воюющих на стороне Украины против РФ.
Ранее сообщалось, что российский боец по имени Руслан обнаружил укрывавшихся в подвале боевиков ВСУ по признаку горящей восковой свечи.
*Запрещенная в России террористическая организация
**Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов