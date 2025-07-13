Сын режиссера «Моей прекрасной няни» объявлен в розыск

13 июля 2025, 05:24

Сына режиссера «Моей прекрасной няни» и лидера РДК* объявили в розыск

Фото: iStock/Yingko

Один из лидеров запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК) и сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко** объявлен в национальный розыск. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.





База МВД РФ подтвердила эту информацию на сайте своего ведомства.





«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в карточке розыска.