05 ноября 2025, 11:27

МО: Зеленский может использовать смерть бойцов ВСУ в котлах в своих интересах

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский может использовать гибель тысяч военнослужащих ВСУ, оказавшихся в окружении, в личных и политических интересах. Об этом в своём Telegram-канале написала пресс-служба Минобороны России.





По данным ведомства, такие действия направлены попытку скрыть истинное положение дел на фронте и продолжать получать финансирование от стран Евросоюза для ведения боевых действий против России.





«Ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военнослужащих (Зеленский – прим. ред.) пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров», – говорится в сообщении Минобороны.