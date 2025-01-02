Боец ВС РФ победил боевика ВСУ в рукопашном бою на ножах

Фото: istockphoto/Dmytro Skrypnykov
Российский боец в рукопашном бою на ножах одолел украинского боевика, сообщили авторы Telegram-канала «Воин DV». Уточняется, что военные столкнулись во время зачистки одного из населенных пунктов. Сначала была перестрелка, а затем в ход пошли ножи и камни.
После того, как боец ВС РФ победил, украинец назвал его «лучшим бойцом в мире», попросив дать спокойно покинуть этот мир, а затем совершил суицид. Российский солдат сейчас находится под присмотром медиков.
Известно, что украинские боевики хотели вернуть под свой контроль Трудовое.
Ранее в России высказались о Западе на фоне факельного шествия бандеровцев на Украине. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов