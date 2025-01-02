В Раде оценили прилет российских дронов по правительственному кварталу

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Российские дроны долетели до правительственного квартала Украины в ночь на 1 января, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в социальных сетях.
«Взрывная волна повредила окрестные дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной рады Украины», — сказано в посте.
Стефанчук добавил, сейчас оперативные службы устраняют последствия произошедшего.
Перед этим член Общественной палаты РФ Владимир Рогов проинформировал о происходящем на запорожском фронте. По его словам, бойцы ВС РФ уже установили триколор в одном из населенных пунктов. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов