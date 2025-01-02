Рогов рассказал последние новости с фронта

Суточные потери боевиков ВСУ в зоне спецоперации на Украине составляют до 1200 единиц живой силы, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что бойцы ВС РФ ударили по энергетическим объектам противника, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины.