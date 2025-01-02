Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Рогов рассказал последние новости с фронта

Рогов рассказал последние новости с фронта

Рогов: бойцы ВС РФ установили флаг России в Белогорье ореховского направления
Фото: istockphoto/macky_ch

Фото: istockphoto/macky_ch

Российский триколор установили бойцы ВС РФ на ореховском направлении запорожского фронта, рассказал РИА Новости член Общественной палаты Владимир Рогов.
«Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье. Сейчас идет зачистка западной и северной части села», — пояснил он.
Рогов добавил, что украинские боевики сопротивляются, однако инициатива в руках российской стороны.



Чиновник резюмировал, что в настоящее время идут ожесточенные бои. Перед этим пророссийские подпольщики под руководством координатора Сергея Лебедева проинформировали об ударе по базе боевиков ВСУ в Николаевской области.

Российская спецоперация на Украине продолжается.

Читайте также:

«Плевок в лицо»: в Госдуме ответили на слова Подоляка о переговорах с Россией

В США спрогнозировали дальнейший ход конфликта на Украине

В Минобороны РФ озвучили суточные потери ВСУ в зоне СВО
#мир
#россия
#запорожская область
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#владимир рогов
#вс рф
«Плевок в лицо»: в Госдуме ответили на слова Подоляка о переговорах с Россией
Депутат Белик назвал слова Подоляка о переговорах плевком в лицо украинцам
02 января 2025, 20:47

Фото: istockphoto/Diy13

Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о переговорах с Россией — «плевок в лицо» украинцам, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в разговоре с РИА Новости.
«Подоляк не об Украине заботится, а на собственный имидж работает. А Украина — это как промежуточный этап в его жизни. И его слова о нашей цене за этот конфликт — плевок в лицо его согражданам, которые потеряли все в топке войны», — сказал парламентарий.
Депутат подчеркнул, что Зеленский и его приспешники никого не интересуют в качестве команды в будущем. Однако, по словам Белика, статус изгнанного правительства гарантирует им лояльность со стороны Европы и США.

Перед этим Подоляк заявил о том, что российская сторона «не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену», поэтому переговоры, по его словам, невозможны.

Читайте также:

В США спрогнозировали дальнейший ход конфликта на Украине

Стало известно, на что рассчитывает Турция по Украине

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по базе боевиков ВСУ под Николаевом
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#переговоры
#новости
#госдума
#депутаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США спрогнозировали дальнейший ход конфликта на Украине
Дипломат США Волкер: Киев могут обязать прекратить войну за потерянные земли
02 января 2025, 20:25

Фото: istockphoto/Vadven

Киев могут обязать прекратить попытки вернуть утраченные земли силовыми методами, предположил экс-спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер в беседе с Liga.net.
Волкер допустил, что разговор «наверняка» пойдет об «обязательствах или понимании того, что Украине это не будет возвращено военным путем».

После госпереворота на Украине в 2014 году в состав России вошел Крым, затем, в 2015 году, российским субъектом стал Севастополь. В сентябре 2022 года к РФ также присоединились Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская область.

Киевский режим не признал итогов голосования и продолжил обстреливать указанные территории.

Читайте также:

Стало известно, на что рассчитывает Турция по Украине

Журналист с Запада оценил Москву и высказался о России

В США отреагировали на слова Зеленского о «поражении» Москвы: «Ты бредишь!»
#мир
#украина
#сша
#россия
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, на что рассчитывает Турция по Украине
Фидан: Турция рассчитывает на режим прекращения огня и мир на Украине
02 января 2025, 20:04

Фото: istockphoto/Waldemarus

Анкару интересует режим прекращения огня и мир на Украине, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.
«Мы хотим немедленного прекращения огня, мира... В XXI веке в... Европе гибнут... люди. Эта война стала причиной миграции, экономических кризисов, охвативших Европу и мир», — сказал он в рамках пресс-конференции со своим бельгийским коллегой.
Президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму завершить украинский конфликт. Украина должна была отказаться от вступления в альянс НАТО, публично признать безъядерный статус республики, а также вывести своих боевиков с российских территорий. Киев предложение отклонил, заявив о собственной «формуле мира».

Ранее «Радио 1» опубликовало реакцию американского журналиста на слова Владимира Зеленского о Москве.

Читайте также:

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по базе боевиков ВСУ под Николаевом

В Минобороны РФ озвучили суточные потери ВСУ в зоне СВО

Стали известны последние новости из Курской области
#мир
#турция
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по базе боевиков ВСУ под Николаевом
02 января 2025, 19:14

Фото: istockphoto/aapsky

Удар по базе украинских боевиков нанесен под Николаевом, пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«Николаевская область, прилет в Первомайск. Взрыв в пригороде, но трухнуло даже центр. По сообщениям сопротивления, прилет в военную базу, где бандеровцы совсем расслабились при отсутствии прилетов. Взрыв с продолжительной детонацией», — пояснил координатор сопротивления.
По его словам, на место выдвинулось множество карет скорой помощи. Перед этим в российском Минобороны докладывали о потерях со стороны ВСУ. Уточнялось, что противник потерял до 1200 боевиков за сутки.

Ранее в Харьковской области рассказали о подготовке к «круговой обороне».

Читайте также:

Сальдо: Киев депортирует жителей из Херсона и с правобережья

В США отреагировали на слова Зеленского о «поражении» Москвы: «Ты бредишь!»

В офисе Зеленского назвали одно условие для переговоров с Россией
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны РФ озвучили суточные потери ВСУ в зоне СВО
МО РФ: суточные потери ВСУ в зоне СВО составляют до 1200 человек
02 января 2025, 19:00

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Суточные потери боевиков ВСУ в зоне спецоперации на Украине составляют до 1200 единиц живой силы, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что бойцы ВС РФ ударили по энергетическим объектам противника, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины.
Перед этим стало известно, что боевики ВСУ ударили ракетами по селу Ивановское в Курской области. Как проинформировал губернатор Александр Хинштейн, к медикам в результате атаки никто не обращался.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года украинские неонацисты вторглись на территорию Курской области. В ВСУ заявляли, что вторжение было планом по отвлечению бойцов ВС РФ от Донбасса, однако маневр оказался провальным.

Читайте также:

На Украине сообщили о подготовке Балаклеи и Изюма к «круговой обороне»

Сальдо: Киев депортирует жителей из Херсона и с правобережья

Еще два БПЛА ВСУ сбиты над российским регионом
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине сообщили о подготовке Балаклеи и Изюма к «круговой обороне»
02 января 2025, 17:48

Фото: iStock/Nzpn

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что Изюм и Балаклею готовят к «круговой обороне», передает издание New Voice.
По его словам, мероприятия по защите региона носят плановый характер. Синегуб пояснил, что часть работ выполняют сами боевики ВСУ.

При этом он не уточнил, на каком этапе находятся работы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Наемник из Британии рассказал, сколько колумбийцев воюют за ВСУ

Пушков рассказал, чего боятся в Киеве

Над территорией России за ночь сбили 13 украинских беспилотников
#военные
#оборона
#мероприятия
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве сделали заявление о присвоении активов России
Минюст Украины: в бюджет направили около 60 миллионов долларов активов России
02 января 2025, 17:10

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Сумма в 2,5 миллиарда гривен (свыше 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскана в пользу госбюджета Украины, проинформировал украинский Минюст.
«Два с половиной миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскано в бюджет Украины... в 2024 году», — гласит публикация ведомства в соцсетях.
Летом 2022 года украинское правительство согласовало указ Владимира Зеленского, связанный с конфискацией российского имущества на территории Украины.

Согласно августовскому заявлению замминистра юстиции украинской республики Инны Богатых, киевский режим рассчитывает на сумму в десять миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов) от продажи активов лиц, находящихся под санкционными ограничениями.

Читайте также:

Журналист с Запада оценил Москву и высказался о России

Стали известны последние новости из Курской области

В США отреагировали на слова Зеленского о «поражении» Москвы: «Ты бредишь!»
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#активы
#новости
#конфликт
#деньги
#доллар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналист с Запада оценил Москву и высказался о России
Журналист Чей Боуз развеял миф о проблемах России и восхитился зимой Москвы
02 января 2025, 16:51

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Все, что рассказывают СМИ о проблемах России — ложь, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз. Обозреватель опубликовал кадр зимней Москвы в соцсетях.
«Новости из Москвы этого года. Все, что они вам рассказали об этом месте, — ложь. Их «стратегического поражения» России нигде не видно», — сказано в публикации.
Боуз подчеркнул зимнюю красоту в Москве.

Перед этим стало известно о реакции западного журналиста Джексона Хинкла на слова Владимира Зеленского о «поражении» Москвы. Обозреватель ответил на вопрос, почему Украина потеряет огромные суммы в долларах, и как она сама этому поспособствовала.

На фоне спецоперации в Донбассе Россия столкнулась с санкциями со стороны Запада, однако преодолела их.

Читайте также:

В офисе Зеленского назвали одно условие для переговоров с Россией

Сальдо: Киев депортирует жителей из Херсона и с правобережья

В Черкасской области Украины прогремели взрывы
#мир
#россия
#москва
#журналист
#новости
#сми
#война
#сво
#украина
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны последние новости из Курской области
Хинштейн: боевики ВСУ ударили ракетами по Ивановскому в Курской области
02 января 2025, 16:31

Фото: istockphoto/N-sky

Украинские боевики ударили ракетами по населенному пункту Ивановское на курском направлении. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Хинштейн.
«Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района. Слава богу, на данный момент никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обратился», — сказано в публикации.

Чиновник добавил, в результате атаки со стороны неонацистов повреждения получили исключительно объекты гражданской инфраструктуры. В частности, упомянут Дом культуры. По словам Хинштейна, масштабы повреждений установят эксперты.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа прошлого года, бои в российском регионе продолжаются.

Ранее сообщалось, где сбили два украинских дрона.

Читайте также:

Сальдо: Киев депортирует жителей из Херсона и с правобережья

Наемник из Польши раскрыл подробности набора в ВСУ

Глава Воронежской области сообщил о перехвате беспилотника
#мир
#россия
#курская область
#война
#сво
#всу
#украина
#конфликт
#ракета
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате