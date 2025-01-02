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Российский триколор установили бойцы ВС РФ на ореховском направлении запорожского фронта, рассказал РИА Новости член Общественной палаты Владимир Рогов.
«Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье. Сейчас идет зачистка западной и северной части села», — пояснил он.Рогов добавил, что украинские боевики сопротивляются, однако инициатива в руках российской стороны.
Чиновник резюмировал, что в настоящее время идут ожесточенные бои. Перед этим пророссийские подпольщики под руководством координатора Сергея Лебедева проинформировали об ударе по базе боевиков ВСУ в Николаевской области.
Российская спецоперация на Украине продолжается.
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Никита Кротов