Свыше 370 пропавших без вести человек в Курской области нашли — Хинштейн

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Список разыскиваемых жителей Курской области сокращается, уже найдено свыше 370 человек. Об этом в личном Telegram-канале заявил глава региона Александр Хинштейн.
«На данный момент из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники, исключено 378 фамилий - эти люди найдены! Список разыскиваемых жителей, слава Богу, постепенно сокращается», — сказано в публикации чиновника.
Ранее сообщалось, что украинские боевики маскируются под местных жителей, а также переодеваются в форму российских военнослужащих, чтобы покинуть Курскую область. По сообщениям представителей российских спецслужб, их задерживают.
Кроме того, Франция и Великобритания требуют от России выпустить боевиков ВСУ из Курской области.
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Никита Кротов