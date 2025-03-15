Зеленский утвердил переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине

Владимир Зеленский
В состав переговорной группы от Украины по урегулированию кризиса войдут: глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, замглавы президентского офиса Павел Палиса и глава офиса президента республики Андрей Ермак. Такое распоряжение отдал Владимир Зеленский.
В распоряжении отмечено, что делегаты нужны для «взаимодействия с партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса».
Ранее Владимир Зеленский заявлял об успешном боевом испытании ракеты «Длинный Нептун». Глава киевского режима уточнял, что ее дистанция составляет тысячу километров, а удар является точным.
Кроме того, сообщалось, что страны Запада обсуждают детали отправки своих миротворцев на Украину. Подробности раскрыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
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Ранее Владимир Зеленский заявлял об успешном боевом испытании ракеты «Длинный Нептун». Глава киевского режима уточнял, что ее дистанция составляет тысячу километров, а удар является точным.
Кроме того, сообщалось, что страны Запада обсуждают детали отправки своих миротворцев на Украину. Подробности раскрыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
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Никита Кротов