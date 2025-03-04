Боевики ВСУ перебрасывают силы из Курской области на юг ДНР — ТАСС

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Украинские боевики перебрасывают силы с курского направления на юг Донбасса, пишет ТАСС, ссылаясь на источник среди силовиков. Уточняется, что среди переброшенных есть бывшие зэки.
«Противник перебросил из Курской области в район населенного пункта Бурлацкое на южнодонецком направлении часть группировки. Среди них есть бывшие заключенные», — сказано в материале.
Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Как отмечали в командовании ВСУ, вторжение должно было отвлечь ВС РФ от Донбасса, но этого не произошло.
Ранее стало известно, что Вашингтон приостановил военную поддержку Киеву во вторник, 4 марта, в 4:30 утра по Москве. Подробнее в нашем материале.
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