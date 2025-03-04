Боец ВС РФ в одиночку сдерживал ВСУ на белогоровском направлении в ЛНР почти три месяца

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
На протяжении 81 дня в одиночку сдерживал украинских боевиков боец ВС РФ Вадим Тумасов. Бои проходили на белогоровском направлении Луганской народной республики. Историю солдата привел Telegram-канал «УралLive».
Тумасов — единственный выживший под огнем украинских неонацистов. Солдат неделю отбивался в одиночку.
Военнослужащий Свердловской области пояснил, что его группа оказалась под обстрелом противника при штурме позиций. Тумасов занял дренажную трубу под трассой, где были еще три солдата.
Данная позиция была стратегически важной, поскольку с нее все хорошо просматривалось. Если бы ВСУ заняли тот опорник, то у них было бы преимущество, чтобы наблюдать за тыловыми позициями ВС РФ.
Тумасов добавил, что все четверо были ранены, но выжил только он один, а эвакуировать его не получалось, поскольку позиция была открыта. Тумасова вывезли 31 декабря и доставили в госпиталь.
Ранее сообщались последние новости из Курской области.
Читайте также:
Прямой эфир агентства Reuters из центра Киева прекратили после обращения в СБУ
На польско-украинской границе прекращена передача ВСУ американского оружия
СМИ назвали причину удара «Искандером» по полигону ВСУ в зоне СВО
Военнослужащий Свердловской области пояснил, что его группа оказалась под обстрелом противника при штурме позиций. Тумасов занял дренажную трубу под трассой, где были еще три солдата.
Данная позиция была стратегически важной, поскольку с нее все хорошо просматривалось. Если бы ВСУ заняли тот опорник, то у них было бы преимущество, чтобы наблюдать за тыловыми позициями ВС РФ.
Тумасов добавил, что все четверо были ранены, но выжил только он один, а эвакуировать его не получалось, поскольку позиция была открыта. Тумасова вывезли 31 декабря и доставили в госпиталь.
Ранее сообщались последние новости из Курской области.
Читайте также:
Прямой эфир агентства Reuters из центра Киева прекратили после обращения в СБУ
На польско-украинской границе прекращена передача ВСУ американского оружия
СМИ назвали причину удара «Искандером» по полигону ВСУ в зоне СВО
Никита Кротов