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На Западе раскрыли главное последствие ссоры Зеленского с Трампом для Украины

Politico: остановка поддержки от США будет стоить Украине новых земель
Фото: istockphoto/Olena_Z

Фото: istockphoto/Olena_Z

Остановка поддержки со стороны США обойдется Украине новыми территориальными потерями. Об этом пишут обозреватели европейской версии газеты Politico, ссылаясь на источник среди украинских чиновников.
«Во-первых, текущая остановка [военной помощи] оставляет надежду на возобновление [поставок], поэтому это мера принудительной дипломатии, а не разрыв [отношений]. Во-вторых, это очень болезненно, но не смертельно», — прокомментировал аноним.
По мнению собеседника издания, приостановка американской поддержки «будет стоить Украине ненужных смертей и потерянных территорий, но к поражению не приведет». Более того, он уверен, что Украина сможет найти «формулу решения» с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп приостановил помощь киевскому режиму после ссоры с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.

Ранее сообщалось, как боец ВС РФ в одиночку сдерживал противника практически три месяца в ЛНР.

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Боец ВС РФ в одиночку сдерживал ВСУ на белогоровском направлении в ЛНР почти три месяца
Боец ВС РФ Тумасов один сдерживал ВСУ почти три месяца в ЛНР
04 марта 2025, 16:33

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

На протяжении 81 дня в одиночку сдерживал украинских боевиков боец ВС РФ Вадим Тумасов. Бои проходили на белогоровском направлении Луганской народной республики. Историю солдата привел Telegram-канал «УралLive».
Тумасов — единственный выживший под огнем украинских неонацистов. Солдат неделю отбивался в одиночку.

Военнослужащий Свердловской области пояснил, что его группа оказалась под обстрелом противника при штурме позиций. Тумасов занял дренажную трубу под трассой, где были еще три солдата.

Данная позиция была стратегически важной, поскольку с нее все хорошо просматривалось. Если бы ВСУ заняли тот опорник, то у них было бы преимущество, чтобы наблюдать за тыловыми позициями ВС РФ.

Тумасов добавил, что все четверо были ранены, но выжил только он один, а эвакуировать его не получалось, поскольку позиция была открыта. Тумасова вывезли 31 декабря и доставили в госпиталь.

Ранее сообщались последние новости из Курской области.

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Прямой эфир агентства Reuters из центра Киева прекратили после обращения в СБУ
04 марта 2025, 16:32

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Прямой эфир агентства Reuters из центра Киева прекратили после обращения в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом в личном Telegram-канале заявил руководитель военной администрации города Тимур Ткаченко.
«Сегодня издание Reuters вновь начало трансляцию из центра Киева. Запрос на разрешение проведения трансляции не поступал. Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили», — сказано в сообщении.
В военной администрации Киева уже заявляли о приостановке стрима Reuters с площади Независимости 18 февраля. Эфир продолжался несколько часов.

Ранее стало известно, что Киеву перестали поставлять американское оружие на польско-украинской границе. Ситуацию прокомментировал польский премьер Дональд Туск.

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Бойцы ВС РФ нашли брошенное ВСУ оружие НАТО в Погребках Курской области
04 марта 2025, 16:16

Фото: istockphoto/N-sky

Российские бойцы нашли брошенное ВСУ натовское оружие в освобожденных Погребках курского направления. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
«Вот, мы проходим мимо оставленных боеприпасов врага. Ракеты, снаряды, патроны, гранаты и просто продовольствие», — прокомментировал журналисту боец группировки войск «Север», чей позывной Тихий.
Штурмовики осматривают освобожденные окрестности, находя в схронах и на складах в том числе западные вооружения и вывозя их в тыл. В частности, речь идет об одноразовых противотанковых гранатометах, ручных гранатах, а также об автоматных и винтовочных боеприпасах американского, немецкого и польского производства.

ВС РФ освободили Погребки от ВСУ 26 февраля, докладывали в МО РФ.

Ранее сообщалось, что боевикам ВСУ прекратили передавать оружие.

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На Украине заочно обвинили Ивана Охлобыстина в поддержке СВО
04 марта 2025, 16:01

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Обвинения в поддержке российской спецоперации заочно выдвинула против актера Ивана Охлобыстина Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сказано в Telegram-канале украинского ведомства.
«СБУ заочно сообщила о подозрении Ивану Охлобыстину», — сказано в публикации.

Кроме того, СБУ инкриминирует Охлобыстину статьи «Покушение на территориальную целостность Украины» и «Пропаганда войны».

Накануне стало известно, что СБУ завела уголовное дело в отношении певца Григория Лепса. Также у силовиков Украины есть претензии к стилисту Сергею Звереву и актеру Дмитрию Певцову.

Сообщения об обвинениях со стороны СБУ российских представителей появляются в информационном поле регулярно, но не приводят ни к каким последствиям.

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На польско-украинской границе прекращена передача ВСУ американского оружия
04 марта 2025, 15:42

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Передача американского оружия для боевиков ВСУ прекращена на польско-украинской границе. Об этом перед заседанием правительства заявил польский премьер Дональд Туск.
«Сообщения, поступающие с границы, с нашего хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны», — произнес Туск.
Он добавил, что ситуация требует от правительства особой концентрации и является весьма серьезной. По словам Туска, нет оснований полагать, что заявления США — всего лишь слова.

«Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны это преодолеть», — резюмировал он.
Отношения Украины с США испортились после встречи в Белом доме 28 февраля.

Ранее сообщалось о готовности Украины заключить с США соглашение по редкоземельным металлам.

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