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Остановка поддержки со стороны США обойдется Украине новыми территориальными потерями. Об этом пишут обозреватели европейской версии газеты Politico, ссылаясь на источник среди украинских чиновников.
«Во-первых, текущая остановка [военной помощи] оставляет надежду на возобновление [поставок], поэтому это мера принудительной дипломатии, а не разрыв [отношений]. Во-вторых, это очень болезненно, но не смертельно», — прокомментировал аноним.По мнению собеседника издания, приостановка американской поддержки «будет стоить Украине ненужных смертей и потерянных территорий, но к поражению не приведет». Более того, он уверен, что Украина сможет найти «формулу решения» с Вашингтоном.
Президент США Дональд Трамп приостановил помощь киевскому режиму после ссоры с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.
Ранее сообщалось, как боец ВС РФ в одиночку сдерживал противника практически три месяца в ЛНР.
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Никита Кротов