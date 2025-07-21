Боец ВС РФ рассказал о прорыве обороны ВСУ в Малой Токмачке

21 июля 2025, 22:11

Боец ВС РФ Кабарда: военные прорвали оборону ВСУ в Малой Токмачке

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские бойцы совершили мощный рывок в Запорожской области, прорвав оборону противника в Малой Токмачке. Об этом военкору RT Владу Андрице рассказал командир 70-го полка с позывным Кабарда.





Отмечается, что в этом селе до начала российской спецоперации проживало порядка 10 тысяч человек.



Кабарда рассказал, что для прорыва обороны ВСУ сначала нужно было взять укрепленный противником кирпичный завод. По его словам, три мотоциклиста отправились на штурм этого здания, и их подбили.





«Мотоциклы горят, а личный состав не раздумывая... просто продолжали идти вперёд», — вспомнил Кабарда.

«Запорожский фронт приходит в движение абсолютно точно, несмотря на то что достаточно продолжительное время здесь наблюдалась стагнация — на протяжении, наверное, года», — пояснил Андрица.