МИД России: организаторы удара ВСУ по Воронежской области получат наказание

11 января 2026, 20:38

Фото: istockphoto/Fotofantastika

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что организаторы и исполнители атаки на Воронежскую область и другие регионы РФ «понесут неотвратимое наказание». Это следует из комментария, опубликованного министерством на сайте.