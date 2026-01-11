МИД России: организаторы удара ВСУ по Воронежской области получат наказание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что организаторы и исполнители атаки на Воронежскую область и другие регионы РФ «понесут неотвратимое наказание». Это следует из комментария, опубликованного министерством на сайте.
По словам Захаровой, 10 января украинские беспилотники атаковали Воронежскую, Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Ссылаясь на данные Минобороны РФ, она сообщила, что всего запустили 33 БПЛА. При этом основной удар пришёлся по жилым кварталам Воронежа.
В результате атаки одна женщина умерла в реанимации, ещё как минимум три человека получили ранения.
Ранее в МО РФ сообщали, что БПЛА ВСУ хотел поставить флаг на горадминистрацию в Купянске.
Читайте также: