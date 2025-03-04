На польско-украинской границе прекращена передача ВСУ американского оружия

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Передача американского оружия для боевиков ВСУ прекращена на польско-украинской границе. Об этом перед заседанием правительства заявил польский премьер Дональд Туск.
«Сообщения, поступающие с границы, с нашего хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны», — произнес Туск.Он добавил, что ситуация требует от правительства особой концентрации и является весьма серьезной. По словам Туска, нет оснований полагать, что заявления США — всего лишь слова.
«Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны это преодолеть», — резюмировал он.Отношения Украины с США испортились после встречи в Белом доме 28 февраля.
Ранее сообщалось о готовности Украины заключить с США соглашение по редкоземельным металлам.
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Никита Кротов