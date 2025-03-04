На польско-украинской границе прекращена передача ВСУ американского оружия

Отмена или приостановка американской помощи Киеву, которую, по данным газеты The New York Times, будет обсуждать президент США Дональд Трамп со своими главными помощниками, — это серьезная угроза со стороны американского лидера. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, отметив, что до подобных решений вряд ли дойдет.