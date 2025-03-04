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Прямой эфир агентства Reuters из центра Киева прекратили после обращения в СБУ

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Прямой эфир агентства Reuters из центра Киева прекратили после обращения в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом в личном Telegram-канале заявил руководитель военной администрации города Тимур Ткаченко.
«Сегодня издание Reuters вновь начало трансляцию из центра Киева. Запрос на разрешение проведения трансляции не поступал. Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили», — сказано в сообщении.
В военной администрации Киева уже заявляли о приостановке стрима Reuters с площади Независимости 18 февраля. Эфир продолжался несколько часов.

Ранее стало известно, что Киеву перестали поставлять американское оружие на польско-украинской границе. Ситуацию прокомментировал польский премьер Дональд Туск.

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Бойцы ВС РФ нашли брошенное ВСУ оружие НАТО в Погребках Курской области
04 марта 2025, 16:16

Фото: istockphoto/N-sky

Российские бойцы нашли брошенное ВСУ натовское оружие в освобожденных Погребках курского направления. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
«Вот, мы проходим мимо оставленных боеприпасов врага. Ракеты, снаряды, патроны, гранаты и просто продовольствие», — прокомментировал журналисту боец группировки войск «Север», чей позывной Тихий.
Штурмовики осматривают освобожденные окрестности, находя в схронах и на складах в том числе западные вооружения и вывозя их в тыл. В частности, речь идет об одноразовых противотанковых гранатометах, ручных гранатах, а также об автоматных и винтовочных боеприпасах американского, немецкого и польского производства.

ВС РФ освободили Погребки от ВСУ 26 февраля, докладывали в МО РФ.

Ранее сообщалось, что боевикам ВСУ прекратили передавать оружие.

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На Украине заочно обвинили Ивана Охлобыстина в поддержке СВО
04 марта 2025, 16:01

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Обвинения в поддержке российской спецоперации заочно выдвинула против актера Ивана Охлобыстина Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сказано в Telegram-канале украинского ведомства.
«СБУ заочно сообщила о подозрении Ивану Охлобыстину», — сказано в публикации.

Кроме того, СБУ инкриминирует Охлобыстину статьи «Покушение на территориальную целостность Украины» и «Пропаганда войны».

Накануне стало известно, что СБУ завела уголовное дело в отношении певца Григория Лепса. Также у силовиков Украины есть претензии к стилисту Сергею Звереву и актеру Дмитрию Певцову.

Сообщения об обвинениях со стороны СБУ российских представителей появляются в информационном поле регулярно, но не приводят ни к каким последствиям.

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На польско-украинской границе прекращена передача ВСУ американского оружия
04 марта 2025, 15:42

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Передача американского оружия для боевиков ВСУ прекращена на польско-украинской границе. Об этом перед заседанием правительства заявил польский премьер Дональд Туск.
«Сообщения, поступающие с границы, с нашего хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны», — произнес Туск.
Он добавил, что ситуация требует от правительства особой концентрации и является весьма серьезной. По словам Туска, нет оснований полагать, что заявления США — всего лишь слова.

«Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны это преодолеть», — резюмировал он.
Отношения Украины с США испортились после встречи в Белом доме 28 февраля.

Ранее сообщалось о готовности Украины заключить с США соглашение по редкоземельным металлам.

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Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать с США договор по недрам
04 марта 2025, 15:09

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Украина готова подписать с США договор по редкоземельным металлам, заявил премьер Денис Шмыгаль в рамках пресс-конференции в Киеве.
«Сегодня Украина совершенно твердо настроена на продолжение сотрудничества с США. Мы ищем эти возможности в прагматичной кооперации, в том числе базирующейся на экономике, в частности на соглашении [о недрах], создании совместного инвестиционного фонда на Украине. Мы готовы его [соглашение] подписывать, будем двигаться в этом направлении», — прокомментировал он.
Политик поблагодарил Вашингтон за поддержку Киева, заверив, что украинская сторона будет «всеми доступными дипломатическими каналами продолжать работать» с американскими властями, чтобы подписать соглашение.

Отношения Украины с США разладились после визита Владимира Зеленского в Белый дом 28 февраля. Во время дискуссии между ним и президентом Дональдом Трампом произошла ссора.

Трамп остановил поддержку Украины.

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«Мой песик!»: Медведев назвал Зеленского нацистской шавкой
Медведев заявил, что администрация Трампа не хочет кормить нацистскую шавку
04 марта 2025, 14:00

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев сравнил Владимира Зеленского с больной собакой, призвав Европу отказаться от поддержки главы киевского режима вслед за США.
«Администрация (президента США Дональда) Трампа больше не хочет кормить нацистскую шавку в Киеве. Так что блохастого кобеля подобрала дряхлая Европа, радостно восклицающая: «Мой песик!» Но это бессмысленно: безумная больная псина опасна. Так что лучше всего ее просто усыпить, без всяких страданий», — написал Медведев на английском в соцсетях.
США остановили всяческую военную помощь Украине после скандала в Белом доме в пятницу, 28 февраля. В результате перепалки политиков в Овальном кабинете украинскую делегацию попросили покинуть здание администрации.

Ранее сообщалось, что еще одна страна отказалась помогать Украине.

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