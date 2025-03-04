Прямой эфир агентства Reuters из центра Киева прекратили после обращения в СБУ

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Прямой эфир агентства Reuters из центра Киева прекратили после обращения в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом в личном Telegram-канале заявил руководитель военной администрации города Тимур Ткаченко.
«Сегодня издание Reuters вновь начало трансляцию из центра Киева. Запрос на разрешение проведения трансляции не поступал. Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили», — сказано в сообщении.В военной администрации Киева уже заявляли о приостановке стрима Reuters с площади Независимости 18 февраля. Эфир продолжался несколько часов.
Ранее стало известно, что Киеву перестали поставлять американское оружие на польско-украинской границе. Ситуацию прокомментировал польский премьер Дональд Туск.
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Никита Кротов