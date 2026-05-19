Боец РФ в одиночку уничтожил трёх военных ВСУ и обратил в бегство ещё двоих

19 мая 2026, 01:21

Боец РФ Мастенков в одиночку уничтожил трёх военных ВСУ и обратил в бегство ещё двоих

Фото: iStock/IherPhoto

Боец ВС РФ Константин Мастенков в одиночку уничтожил трёх военнослужащих ВСУ и обратил в бегство ещё двоих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.





Перед штурмовой группой Мастенкова стояла задача удержать опорный пункт в лесополосе на одном из важных тактических направлений. Дежуря ночью, российский боец заметил приближающуюся группу ВСУ. Доложив об этом командиру, Мастенков получил приказ уничтожить противника. Он умело использовал особенности рельефа местности и скрыто подобрался к вражеским позициям.



