Боец РФ Мастенков в одиночку уничтожил трёх военных ВСУ и обратил в бегство ещё двоих
Боец ВС РФ Константин Мастенков в одиночку уничтожил трёх военнослужащих ВСУ и обратил в бегство ещё двоих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Перед штурмовой группой Мастенкова стояла задача удержать опорный пункт в лесополосе на одном из важных тактических направлений. Дежуря ночью, российский боец заметил приближающуюся группу ВСУ. Доложив об этом командиру, Мастенков получил приказ уничтожить противника. Он умело использовал особенности рельефа местности и скрыто подобрался к вражеским позициям.
Оказавшись на достаточно близком расстоянии, Мастенков открыл огонь из подствольного гранатомёта и нейтрализовал двух боевиков. Продолжая вести стрельбу, боец ликвидировал третьего военного и заставил остальных ВСУ отступить. В ходе боя он получил ранение, но отказался от эвакуации. Мастенков сам оказал себе первую помощь и продолжил выполнять задачу в составе штурмовой группы.
Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов выразил мнение, что события прошедшей недели указывают на возвращение к более активному переговорному процессу и переход конфликта на Украине в менее активную фазу.