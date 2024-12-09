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Боец Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов заявил, что в районе Покровска отсутствуют мощные укрепления. Об этом информирует издание «Страна.ua».
Солдат уточнил, что укрепления не были возведены вглубь лесополос. Он отметил, что путь в Днепропетровскую область защищен лишь одним противотанковым рвом, расположенным в ста километрах от Покровска, а также тысячей «зубов дракона».
Напомним, что Покровск находится в 66 км к северо-западу от Донецка и является крупным транспортным, промышленным и культурным центром Западного Донбасса. Ранее военкор Юрий Котенок отметил, что именно Покровский участок линии боевого соприкосновения стал основной проблемой для Вооруженных сил Украины.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее Герой России рассказал о церемонии награждения в Кремле. По его словам, было страшнее, чем на передовой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Напомним, что Покровск находится в 66 км к северо-западу от Донецка и является крупным транспортным, промышленным и культурным центром Западного Донбасса. Ранее военкор Юрий Котенок отметил, что именно Покровский участок линии боевого соприкосновения стал основной проблемой для Вооруженных сил Украины.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее Герой России рассказал о церемонии награждения в Кремле. По его словам, было страшнее, чем на передовой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова