ПВО Ростовской области ликвидировала три БПЛА за ночь

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Минувшей ночью в Ростовской области средствами ПВО были уничтожены три беспилотника. Два дрона сбили в районе Миллерово, третий — неподалеку от Каменска.
Пострадавших в результате инцидента нет. Оперативные службы уточняют возможные последствия на земле, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
На месте продолжаются работы по проверке территории.
Также этой ночью система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей.
«Радио 1» уже сообщало утром 9 декабря, что российский вертолет ликвидировал опорный пункт ВСУ в Курской области.
Ранее стало известно, что украинские военные удерживали супружескую пару на Кураховском направлении в подвале более суток, подозревая их в передаче информации российским войскам.
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На месте продолжаются работы по проверке территории.
Также этой ночью система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей.
«Радио 1» уже сообщало утром 9 декабря, что российский вертолет ликвидировал опорный пункт ВСУ в Курской области.
Ранее стало известно, что украинские военные удерживали супружескую пару на Кураховском направлении в подвале более суток, подозревая их в передаче информации российским войскам.
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Мария Моисеева