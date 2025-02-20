Боевик-дезертир ВСУ занял денег у бабушки на взятку в Курахово в ДНР

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Пленник-дезертир ВСУ, которого задержали в Курахово сотрудники временного отдела полиции, рассказал, что взял денег у бабушки на взятку своему командиру, чей позывной «Маэстро». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МВД по Донецкой народной республике.
«Я заключил контракт на три года. На семь тысяч (гривен)... Комбат «Маэстро» за 50 тысяч гривен (отпустил домой — прим. ред.). Деньги попросил у бабушки», — сказал дезертир Владислав.В МВД подчеркнули, что задержанных передали спецслужбам, чтобы проверить их на причастность к военным преступлениям против мирных граждан Донбасса.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ взяли первые опорники ВСУ в Сумской области.
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