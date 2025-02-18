«Окуни»: боевик ВСУ после сдачи в плен узнал от ВС РФ, что находится в Курской области

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Боевик ВСУ Игорь Боронило узнал от российских бойцов, что он в Курской области только после сдачи в плен. Кадры допроса предоставили в Минобороны России.
«Приехал к комбату. Он мне на карте показал, куда идти: «Вот тебя проведут сюда, будешь ожидать дальнейших распоряжений, там место тихое»... Нас завели. Когда выходили из посадки, я говорю: «Что за ров?» Проводник говорит: «Это противотанковый ров, ничего, сейчас перемахнем, и там сразу ваша позиция». То есть я узнал, что мы в Курской области, уже после того, как мы сдались. «Мне сказали: «Окуни, вы в Курской области, на территории России», — рассказал пленник.Украина вторглась в Курскую область в начале августа прошлого года. В командовании украинских боевиков отметили, что вторжение было отвлекающим маневром против ВС РФ, однако он не сработал.
Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще один пункт в Донбассе.
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Никита Кротов