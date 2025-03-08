ВСУ грозит окружение в Курской области, пишут СМИ

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Украинским боевикам в количестве десяти тысяч единиц грозит окружение на курском направлении на фоне прекращения передачи развединформации от США. Об этом пишет издание The Telegraph.
«Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения (в Курской области. — Прим. ред.) после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений», — сказано в материале.По утверждению обозревателей, армия России по факту разрезала украинскую группировку надвое, получив огневой контроль над единственной дорогой, которая обеспечивает логистику в Судже.
Украинский военный-аноним прокомментировал журналистам, что его командиры думают об отступлении во избежание потерь.
Ранее аналитик рассказывал, чем обернется для Киева возможное окружение боевиков ВСУ в Курской области.
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Никита Кротов