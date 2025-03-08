Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Франция не соблюдала Минские соглашения, а также прочие договоренности, с ее стороны было много лжи, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Лжи было много со стороны Франции. (…) Мы помним, когда в 2014 году среди прочих европейцев французский министр иностранных дел ставил подпись под документом, которая гарантировала законному на тот момент президенту Украины (Виктору — прим. ред.) Януковичу его, собственно, политическое будущее. И после этого случился переворот. То есть Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии. Разве это была не ложь? Это была ложь, самая настоящая. И об этом господин (президент Франции Эммануэль) Макрон ничего не упомянул», — прокомментировал Песков.Ранее Макрон обвинил российское руководство в якобы несоблюдении Минских соглашений.
Минские соглашения были подписаны 5 сентября 2014 года. В частности, они предусматривали прекращение огня в Донецкой и Луганской народных республиках.
Перед этим стало известно, к чему призвали в Европе.
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