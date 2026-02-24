Достижения.рф

Жителей приграничья отправил в больницу дрон-камикадзе ВСУ

Богомаз: два человека пострадали от удара дрона ВСУ по машине под Брянском
Фото: iStock/maxim4e4ek

Два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.



По его словам, украинский дрон-камикадзе ударил по автомобилю с людьми, который ехал по поселку Белая Березка в Трубчевском районе. В этот момент в салоне находились мужчина и женщина.

Вскоре их обоих с травмами госпитализировали. В результате налета повреждения также получила машина. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

«В результате террористических действий, к сожалению, ранены мирные жители», — написал глава региона.
Ранее он сообщал, что в той же местности украинские беспилотники атаковали пассажирский автобус. К счастью, обошлось без пострадавших, поврежден только транспорт.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0