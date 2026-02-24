Жителей приграничья отправил в больницу дрон-камикадзе ВСУ

24 февраля 2026, 19:10

Богомаз: два человека пострадали от удара дрона ВСУ по машине под Брянском

Фото: iStock/maxim4e4ek

Два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.





По его словам, украинский дрон-камикадзе ударил по автомобилю с людьми, который ехал по поселку Белая Березка в Трубчевском районе. В этот момент в салоне находились мужчина и женщина.



Вскоре их обоих с травмами госпитализировали. В результате налета повреждения также получила машина. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

«В результате террористических действий, к сожалению, ранены мирные жители», — написал глава региона.