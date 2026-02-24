Жителей приграничья отправил в больницу дрон-камикадзе ВСУ
Богомаз: два человека пострадали от удара дрона ВСУ по машине под Брянском
Два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, украинский дрон-камикадзе ударил по автомобилю с людьми, который ехал по поселку Белая Березка в Трубчевском районе. В этот момент в салоне находились мужчина и женщина.
Вскоре их обоих с травмами госпитализировали. В результате налета повреждения также получила машина. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.
«В результате террористических действий, к сожалению, ранены мирные жители», — написал глава региона.Ранее он сообщал, что в той же местности украинские беспилотники атаковали пассажирский автобус. К счастью, обошлось без пострадавших, поврежден только транспорт.