Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Таганроге объявлена опасность атаки беспилотников

В Таганроге объявлена опасность атаки беспилотников

Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Утром 11 декабря в Таганроге была объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.


«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала Камбулова в 4:30 утра в своем telegram-канале.

Напомним, что в ночь на 11 декабря также была атакована Брянская область. В результате прилета БПЛА случился пожар на производственном объекте.

Читайте также:

Самый богатый город США охватил мощнейший пожар

Рабочие сожгли машину начальника в Москве за невыплату зарплаты

В Пулково загорелся двигатель у Superjet 100
#бпла
#атака
В Брянской области пожар на производственном объекте после атаки БПЛА
11 декабря 2024, 04:26

Фото: iStock/abadonian

В результате атаки беспилотников в Брянской области начался пожар на производственном объекте. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своем telegram-канале.
«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта», — говорится в сообщении.

Богомаз отметил, что сейчас на месте происшествия работают службы МЧС. Напомним, в ночь на 11 декабря жители Брянской области рассказали о нескольких взрывах в небе.

Читайте также:

Самый богатый город США охватил мощнейший пожар

Рабочие сожгли машину начальника в Москве за невыплату зарплаты

В Махачкале произошел взрыв газа в жилом доме
#мчс
#взрыв
#происшествия
#брянск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над Брянском произошла серия взрывов
Shot: над Брянском прогремела серия взрывов
11 декабря 2024, 01:45

Фото: iStock/Evan Austen

Над Фокинским районом Брянска ​прогремел ряд сильных взрывов. Об этом сообщает ​telegram-канал ​Shot.
«Местные жители рассказали, что было слышно от 6 до 10 взрывов над Фокинским районом Брянска, которые начались примерно в 00:45», — пишут в издании.

По предварительным данным, источником шума стала работа ПВО. Было сбито несколько украинских БПЛА над городом. О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала.

Читайте также:

В Енакиево после обстрела ВСУ проводится добровольная эвакуация

Пушилин: ВСУ обстреляли Енакиево дальнобойным оружием

Зеленский рассказал об успешных испытаниях новой украинской ракеты «Рута»
#бпла
#ракеты
#пво
#брянск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самый богатый город США охватил мощнейший пожар
SHOT: мощнейший пожар охватил Малибу
10 декабря 2024, 21:58

Фото: istockphoto/grafoto

Мощнейший пожар происходит в американском городе Малибу. Согласно публикации Telegram-канала Shot, власти эвакуируют из зоны бедствия 12 тысяч человек.
Адское пламя распространилось по горам Калифорнии практически до 900 гектаров. В Малибу в большинстве своем живут голливудские миллионеры со звездами. Огонь быстро распространяется из-за ветра.

Кроме того, известно, что в опасности находится местный Университет Пеппердина. Сейчас о пострадавших нет никакой информации, предстоит подсчет ущерба после того, как огнеборцы ликвидируют горение.

Пожар начался накануне днем.

Перед этим стало известно, что на одном из московских рынков произошло возгорание. По сообщению спасателей, горели торговые павильоны.

Читайте также:

На востоке Москвы произошел крупный пожар

Двое рабочих спасены во время пожара на шахте в Кузбассе

Масштабный пожар начался на складе в Нижнем Новгороде
#мир
#сша
#пожар
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Перевозившего взрывчатку в иконах под Псковом осудили на 5,5 года
10 декабря 2024, 21:25

Фото: istockphoto/AMilkin

Лишение свободы в 5,5 года назначил суд перевозившему взрывчатку из Румынии в РФ мужчине. Как уточнила объединенная судебная пресс-служба Псковской области, отбывать наказание фигурант будет на общем режиме.
«Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 10 000 рублей», — сказано в сообщении.
Установлено, что осужденный должен был доставить за деньги тайники со взрывчаткой, скрытые церковной утварью в коробках, которых больше 30 единиц.

Доставку предотвратили сотрудники ФСБ России.

Перед этим сообщалось, что ФСБ накрыла международную мошенническую сеть, показав кадры задержания.

Читайте также:

Майора ФСБ судят за жестокое изнасилование жены: сослуживцы уверены, что его оклеветали за 20 млн

Сотрудницы «Уральских авиалиний» погибли под поездом в Москве

В Красноярске погибла девушка после катания на тюбинге
#мир
#россия
#псковская область
#уголовное дело
#суд
#криминал
#взрывчатка
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный пожарный спас бездомного кота и забрал домой
10 декабря 2024, 21:20

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковный спасатель приютил бездомного кота, которого сам же нашёл на месте пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Усатый нашёл себе убежище на складе с макулатурой и погрузочной техникой в Дзержинском. Однако вскоре на складе начался пожар, огонь охватил 1,1 тыс. кв. м. На место прибыли работники 303-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса и сотрудники федерального ведомства. Потушить огонь им удалось только утром», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Во время повторного обхода территории начальник части Дмитрий Агранат услышал в зоне, где ещё сохранялось задымление, слабое мяуканье. Там пожарный обнаружил обессиленного кота. Решение забрать его домой пришло сразу.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

По пути к дому Дмитрий завёз животное к ветеринару, чтобы убедиться, что здоровью кота ничто не угрожает. Теперь бывший беспризорник живет в семье пожарного. Ему дали кличку Дымок.

Читайте также:

Ветеринары Сергиева Посада спасли собаку с трубчатой костью в горле

На парковке в Подмосковье нашли раненого ястреба

Подмосковные ветеринары осмотрели 450 участников Международной выставки кошек
#мособлпожспас
#пожар
#пожарный
#спасатели
#животное
#коты
#кошка
#подмосковье
#московская область
#дзержинский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ветеринары Сергиева Посада спасли собаку с трубчатой костью в горле
10 декабря 2024, 19:55

Фото: пресс-служба Минсельсхозпрода МО

В Сергиевом Посаде ветеринары спасли годовалую собаку по кличке Дайна, сообщили в пресс-службе Минсельсхозпрода Московской области. Хозяйка обратилась к ним, когда животному стало трудно глотать еду.
«Во время срочной операции выяснилось, что у питомца в горле посторонний предмет – трубчатая кость. Она привела к деформации тканей и гнойному воспалению верхнего нёба. Благодаря профессионализму ветеринаров кость была извлечена, и Дайна быстро пошла на поправку», – рассказали в ведомстве.
В министерстве предупредили, что кормление четвероногих костями может серьезно им навредить. Собаки не в состоянии усваивать жёсткую пищу, и инородные предметы могут вызвать проблемы. При любых подозрениях на проблемы у питомца нужно немедленно обращаться к специалистам.

Читайте также:

На парковке в Подмосковье нашли раненого ястреба

Подмосковные ветеринары осмотрели 450 участников Международной выставки кошек

В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в подвал нежилого здания
#ветеринары
#минсельхозпрод мо
#собака
#питомцы
#животные
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Костромой задержали бандитов Таганской ОПГ, которые скрывались более 20 лет
Два члена Таганской ОПГ Панасенко и Архипов задержаны в Костромской области
10 декабря 2024, 18:53

Фото: iStock/Yingko

В Костромской области 10 декабря задержали двоих членов Таганской ОПГ Владимира Панасенко (Француз) и Дениса Архипова (Хипа). Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что их задержали за участие в нескольких убийствах. Много лет преступники были вне подозрений, однако накануне их давние подельники раскрыли правду.




Согласно информации канала, в 2000 году они убили участника своей же бригады Андрея Миронова, а спустя три года расправились с несколькими конкурентами в Люберцах.

Напомним, банда «Таганские» была создана в начале 90-х Игорем Жирноклеевым, Александром Грабером, который умер в 1994 году, и Игорем Шиловым, скончавшимся в 1999 году.

Читайте также:

Бездомного миллиардера задержали в Москве

Майора ФСБ судят за жестокое изнасилование жены: сослуживцы уверены, что его оклеветали за 20 млн

Родителей приговорили к высшей мере наказания, а через 14 лет оправдали: кто на самом деле оказался убийцей 15-летней девочки

#фсб
#преступники
#убийство
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рабочие сожгли машину начальника в Москве за невыплату зарплаты
Рабочие сожгли машину начальника на Базовской улице в Москве из-за зарплаты
10 декабря 2024, 18:22

Фото: istockphoto/GummyBone

Автомобиль начальника за невыплату зарплаты сожгли рабочие в Москве, передает Telegram-канал «112». Уточняется, что инцидент произошел накануне на Базовской улице. Китайский кроссовер полыхнул незадолго до полуночи.
Авторы публикации отметили, что один из злоумышленников, работавший бригадиром, задавал руководству вопросы в стиле: «Когда, наконец, зарплата» и «Где деньги?».

После очередной просьбы подождать пару недель, мужчина и его коллеги облили горючим иномарку компании-подрядчика, которая принимает участие в программе реновации. В частности, речь идет о сносе старых зданий.

Известно, что стоимость автомобиля составляет 1,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Бездомного миллиардера задержали в Москве

В торговле мефедроном в школе подозревают восьмиклассницу из Москвы

Российского пилота застали за просмотром гонок за штурвалом самолета
#мир
#москва
#криминал
#машины
#поджог
#новости
#зарплаты
#рабочие
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бездомного миллиардера задержали в Москве
В Москве задержали бездомного миллиардера Вячеслава Чикалина
10 декабря 2024, 18:04

Фото: istockphoto/???? ??????

Миллиардера и экс-вице-президента «Евразбанка» Вячеслава Чикалина задержали в столице при проверке документов, пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.
«Вячеслав Чикалин задержан на станции метро «Теплый стан» в Москве при проверке документов. Он находился в розыске, его данные были в базе распознания лиц, что и позволило установить личность мужчины», — сказано в материале.
В отношении Чикалина ведется сразу несколько уголовных дел, по одному из которых его приговорили к лишению свободы. По словам источника ТАСС, мужчина заявил полицейским, что он — бездомный.

«В настоящее время Чикалин подписал контракт и является участником СВО. В Москве отбывал отпуск», — подытожил источник журналистов.
Перед этим сообщалось, в чем подозревают школьницу из Москвы, инцидент уже набирает обороты. Подробности в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Не должен быть ждулей»: Парень бросившей младенца в туалете турецкого аэропорта Кати из Подмосковья расстался с ней

В Пулково загорелся двигатель у Superjet 100

Майора ФСБ судят за жестокое изнасилование жены: сослуживцы уверены, что его оклеветали за 20 млн
#мир
#россия
#москва
#задержание
#полиция
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате