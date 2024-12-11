В Таганроге объявлена опасность атаки беспилотников

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Утром 11 декабря в Таганроге была объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала Камбулова в 4:30 утра в своем telegram-канале.
Напомним, что в ночь на 11 декабря также была атакована Брянская область. В результате прилета БПЛА случился пожар на производственном объекте.
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Иван Мусатов