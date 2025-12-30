Боевики ВСУ нанесли удар БПЛА по машине с эвакуировавшимися жителями Северска
Украинские военные атаковали ударным беспилотником автомобиль, который эвакуировал мирных жителей из города Северск в ДНР.
Как сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, в результате удара пострадали два человека — мать и сын. Их оперативно доставили в Луганск для оказания медицинской помощи, говорится в телеграм-канале чиновницы.
«Женщина потеряла очень много крови, за ее жизнь борются. Ее сын — молодой парень — получил ранения груди, таза и конечностей», — добавила Пащенко.Ранее сообщалось об атаке БПЛА ВСУ в Краснодаре.