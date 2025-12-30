Боевики ВСУ нанесли удар БПЛА по машине с эвакуировавшимися жителями Северска

30 декабря 2025, 16:10

Фото: istockphoto/NiseriN

Украинские военные атаковали ударным беспилотником автомобиль, который эвакуировал мирных жителей из города Северск в ДНР.





Как сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, в результате удара пострадали два человека — мать и сын. Их оперативно доставили в Луганск для оказания медицинской помощи, говорится в телеграм-канале чиновницы.



