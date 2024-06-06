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На Украине держат в подвале десятки десантников Вооруженных сил Украины, не пригодных к службе по инвалидности и не платят им зарплату. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады Илья Ярема заявил, что его отца и еще 54 человека содержат в подвале. Им не выплачивают деньги с марта. Не дают перевестись в другую часть или уволиться по состоянию здоровья, добавил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что раненый боец СВО сообщил об угрозах командования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«По факту они там просто заложники… Они молчали более чем три месяца. Никаких действий от части не было», – заключил солдат.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что раненый боец СВО сообщил об угрозах командования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова