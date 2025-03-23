«Авантюра закономерно закончилась»: на Украине раскрыли положение ВСУ в Курской области

На Украине есть угроза госпереворота, заявил в беседе с aif.ru политолог Василий Вакаров. Он уточнил, что, по словам его знакомых, в Киеве уже витает соответствующая вероятность. Вместе с тем сам эксперт не верит в такое развитие событий.