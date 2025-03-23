«Авантюра закономерно закончилась»: на Украине раскрыли положение ВСУ в Курской области

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Авантюра Владимира Зеленского в курском приграничье привела к тяжелым потерям в рядах ВСУ. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в беседе с YouTube-каналом по тематике Украины.
«Я изначально расценивал это как авантюру, но авантюра закономерно закончилась», — сказал аналитик.
Эксперт воспользовался информацией западных источников, по которым потери ВСУ на курском направлении составляют порядка 70 тысяч человек. При этом боевики не достигли никаких результатов.
«Понятное дело, что Украина отрицает, но мы понесли тяжелейшие потери в Курской области, и ради чего? Абсолютно бездарная операция, за которую кто-то должен понести ответственность», — резюмировал Бондаренко.
Перед этим командир «Ахмата» Апти Алаудинов охарактеризовал потери ВСУ, как заоблачные. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов