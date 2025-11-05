Боевики ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области
Хинштейн: боевики ВСУ повредили 5 частных домов, газопровод и ЛЭП в Рыльске
Пять частных домов, линия электропередачи и газопровод получили повреждения в результате обстрела ВСУ Рыльска в Курской области.
Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Хинштейн. По его данным, в результате атаки пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
Задело заборы, фасады и остекление перечисленных строений. Всем собственникам окажут помощь в восстановлении. Остальные детали последствий уточняются.
Ранее сообщалось, что Хинштейна не устроило количество уволенных чиновников.
Читайте также: