Достижения.рф

Боевики ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области

Хинштейн: боевики ВСУ повредили 5 частных домов, газопровод и ЛЭП в Рыльске
Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Пять частных домов, линия электропередачи и газопровод получили повреждения в результате обстрела ВСУ Рыльска в Курской области.



Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Хинштейн. По его данным, в результате атаки пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Задело заборы, фасады и остекление перечисленных строений. Всем собственникам окажут помощь в восстановлении. Остальные детали последствий уточняются.

Ранее сообщалось, что Хинштейна не устроило количество уволенных чиновников.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0