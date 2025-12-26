Боевики ВСУ попытались атаковать российский авиазавод
Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать авиационный завод в Казани. Об этом сообщает Kazanfirst со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По их информации, инцидент произошёл 25 декабря около пяти утра. В атаке использовались беспилотники, однако их удалось нейтрализовать средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
Пострадавших нет. На месте падения обломков БПЛА работали сотрудники экстренных и специальных служб.
