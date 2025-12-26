В Госдуме ответили, зачем ВСУ стягивают силы к ключевым городам Донбасса
Депутат Колесник: ВСУ стягиваются к Донбассу из-за поездки Зеленского в США
ВСУ стягивают новые силы к ключевым городам Донбасса в связи с поездкой Владимира Зеленского в США. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, не исключено, что Зеленский стремится ввести в заблуждение президента США Дональда Трампа касательно обстановки на фронте, чтобы выпросить у него новую помощь.
«Вполне допускаю, что стягивание ВСУ к трем ключевым городам Донбасса может быть связано со скорой поездкой Зеленского во Флориду. Чтобы он мог что-то снова выпросить у американцев, апеллируя мнимыми успехами на фронте, — сказал Колесник.Напомним, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал о концентрации украинских войск у Краматорска, Дружковки и Славянска. Он уточнял, что на этих направлениях противник укрепляет позиции, готовит линию обороны и перебрасывает иностранных наемников из Колумбии.