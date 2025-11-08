БПЛА ВСУ атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области
Беспилотники атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области. Об этом сообщил 8 ноября губернатор региона Георгий Филимонов в телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. Зафиксировали три попадания в ПС «Белозерская 750», масштаб повреждений сейчас уточняется. Энергоснабжение области остается в штатном режиме.
Ранее в тот же день губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке дрона в Саратове. В результате два человека получили травмы средней тяжести.
Также повредило многоквартирный дом — в нескольких квартирах выбило окна, пострадали автомобили.
