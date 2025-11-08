Достижения.рф

Филимонов: БПЛА ВСУ атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области
Фото: istockphoto/NiseriN

Беспилотники атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области. Об этом сообщил 8 ноября губернатор региона Георгий Филимонов в телеграм-канале.



По предварительным данным, пострадавших нет. Зафиксировали три попадания в ПС «Белозерская 750», масштаб повреждений сейчас уточняется. Энергоснабжение области остается в штатном режиме.

Ранее в тот же день губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке дрона в Саратове. В результате два человека получили травмы средней тяжести.

Также повредило многоквартирный дом — в нескольких квартирах выбило окна, пострадали автомобили.

Никита Кротов

