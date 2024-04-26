Боевики ВСУ попытались убить сослуживцев, сдавшихся в плен ВС РФ

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Украинские боевики попытались убить под Авдеевкой сдавшихся в плен сослуживцев ударами FPV-дронов. Историю рассказал пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко. Его словам передаёт ТАСС.
«Нас выводил русский спецназ. Мы бежали и по нам начали фипивишки (FPV-дроны – ред.) работать. Наши были. Я бежал, увидел, что на меня дрон нацелен. Я ему показываю на изоленту — опознавательный знак. И дрон стоял, затем упал. Ну и я побежал дальше. Мы уже в посадку забежали. Этот дрон снова поднялся, развернулся и все-таки догнал меня прям в ногу», — рассказал пленный.
По его словам, свои же атаковали сдавшуюся группу из восьми человек несколько раз. Несколько из них были ранены. Иванащенко уточнил, что дроны просто не смогли точно попасть, иначе все бы они погибли.
Иванащенко мобилизовали в 2022 году. В плен сдался в апреле в районах сел Тоненькое и Орловка на авдеевском направлении.
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