Боевики ВСУ попытались убить сослуживцев, сдавшихся в плен ВС РФ

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Украинские боевики попытались убить под Авдеевкой сдавшихся в плен сослуживцев ударами FPV-дронов. Историю рассказал пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко. Его словам передаёт ТАСС.