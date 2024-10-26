Военкор Коц: бойцы ВС РФ взяли под контроль Горняк в ДНР

Фото: istockphoto/macky_ch
Населенный пункт Горняк в Донецкой народной республике (ДНР) контролируют бойцы ВС РФ, пишет в Telegram-канале военкор KP.RU Александр Коц. Он уточнил, что на крышу одного из зданий водрузили российский триколор.
«Сегодня подразделения 114-й мотострелковой бригады завершили операцию по освобождению города Горняк на стратегически важном направлении», — говорится в сообщении.Он добавил, что российские силы успешно прорвали оборону боевиков ВСУ, ударив по живой силе врага. В Минобороны на момент написания заметки данные официально не подтверждали.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин опубликовал видео из освобожденного в сентябре Украинска. Политик пожелал успехов бойцам ВС РФ.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.
Читайте также:
Одесситы устроили бунт из-за насильственной мобилизации
Российские морпехи разгромили штурмовую группу ВСУ под Курском
Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Александрополь в ДНР
Никита Кротов