Военкор Коц: бойцы ВС РФ взяли под контроль Горняк в ДНР

Для боевиков ВСУ, находящихся в Курской области, настал момент истины — либо сдаваться в плен, либо быть уничтоженными, заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру». По его словам, снабжение и ротация у украинских военных на этом направлении сведена к нулю, а захваченная в августе территория уменьшилась вдвое.