Военкор предположил сроки полного освобождения территорий ЛНР от ВСУ

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При сохранении нынешнего темпа наступления армия России может освободить ЛНР в течение одного-двух месяцев. Об этом рассказал военкор Федор Громов, его слова передает газета «Взгляд».
«Российские войска придерживаются следующей тактики: сначала наносятся удары по флангам, мы занимаем ключевые точки и охватываем крупные города-укрепрайоны противника клещами, тем самым вынуждая его отходить. Так было в Авдеевке, Новогродовке, в районе Селидова, а также Угледаре», – отметил Громов.
По его словам, подобная тактика также может быть применена и в Лисичанске. Он рассказал, что ВС РФ активно продвигаются на том направлении, однако пока говорить об огневом мешке для ВСУ рано. Тем не менее в случае успеха российских сил, ВСУ будут вынуждены отступать в Северск, который бойцы российской армии уже пытаются взять в клещи.
Таким образом, Громов предположил, что при сохранении нынешнего темпа наступления ВС РФ могут освободить всю территорию ЛНР за два-три месяца.
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