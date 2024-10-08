«Иноходец» уничтожил самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ

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Военнослужащие группировки войск «Север» в Сумской области обнаружили и уничтожили огневую позицию самоходной артиллерийской установки Caesar Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Отмечается, что 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства российские бойцы уничтожили в результате прямого ракетного удара, проведенного расчетом «Иноходца». Сообщается, что расположена она была в районе лесополосы.
В ведомстве добавили, что объективный контроль за уничтожением САУ осуществлялся с помощью средств воздушной разведки в режиме реального времени.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее командир бригады ВСУ, оборонявшей Угледар, объяснил причины удерживания города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В ведомстве добавили, что объективный контроль за уничтожением САУ осуществлялся с помощью средств воздушной разведки в режиме реального времени.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее командир бригады ВСУ, оборонявшей Угледар, объяснил причины удерживания города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова