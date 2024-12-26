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Российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Старицы Харьковской области и продолжают наступление вдоль реки Северский Донец. Об успехе сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать линию обороны противника и занять населенный пункт Старица. Несмотря на то, что на отдельных участках еще идет зачистка, ВС РФ продолжили продвижение вдоль реки Северский Донец», — отметил Марочко в комментарии для ТАСС.Эксперт подчеркнул, что прорыв обороны позволил значительно расширить зону контроля ВС РФ на этом участке фронта, а также открыл новые возможности для маневренных операций.
Ранее «Радио 1» передавало, что МЧС Казахстана опубликовало список граждан, погибших при крушении ссамолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Помимо этого сообщалось, что ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал более миллиона просмотров за сутки. В нем поднималась тема мобилизации в стране, а Дед Мороз противопоставляется Святому Миколаю.
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