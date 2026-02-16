Освобождение населенных пунктов Приморское, Магдалиновка и Запасное, окружение ВСУ у Часов Яра: последние новости СВО на 16 февраля
Российские войска по всем направлениям продолжают методичное наступление, отражая контратаки ВСУ и закрепляясь на новых рубежах. За последние сутки подразделения ВС РФ освободили ряд населённых пунктов, создав угрозу флангового охвата украинской группировки. О том, как складывается ситуация в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении подразделения ВС РФ ведут активные наступательные действия. Российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» наносят удары по позициям ВСУ, поддерживая штурмовые группы. Противник оказывает упорное сопротивление и предпринимает контратаки, задействуя наиболее боеспособные части. Зафиксировано продвижение российских военных на шести участках в Сумском районе, пяти — в Краснопольском и трех — в Глуховском. Глубина продвижения более 700 метров.
В Краснопольском районе отражены контратаки ВСУ. Разведка вскрыла выдвижение двух штурмовых групп: 122-й бригады теробороны и 253-го штурмового полка «Арей». Первая группа, действовавшая отвлекающе на открытой местности, полностью уничтожена, один военнослужащий взят в плен. Вторая группа с потерями отступила. В приграничье расширена зона контроля у Алексеевки, передовые отряды ВС РФ вышли к Малой Корчаковке.
Харьковское направлениеВ районе Старицы подразделения ВС РФ закрепляются на занятых позициях, проводя зачистку лесопосадок. Авиацией нанесены удары по опорным пунктам 72-й бригады ВСУ. У Симиновки российские военные заняли участок лесного массива, продвинувшись на 200 метров, подавлены позиции 127-й бригады ВСУ. В районе Волчанских Хуторов расчеты «Солнцепеков» наносят удары по скоплениям личного состава Госпогранслужбы, уничтожая опорные пункты и обеспечивая продвижение пехоты. Значительные потери несет 1-й пограничный отряд противника в районе Малой Волчьей. На Хатненском участке авиацией уничтожены районы сосредоточения 22-й бригады в Григоровке, а также позиции 1-й бригады теробороны западнее Чугуновки.
Константиновское направлениеВ настоящее время ВС РФ ведут работу по охвату Константиновки с южного и юго-западного направлений. В «кармане» у Часов Яра, в районе Червоного, зафиксировано продвижение, что создает угрозу снабжению гарнизона ВСУ. Северный фланг усилен движением вдоль канала от Новомарково, обеспечивая расширение зоны контроля и условия для развития наступления на Константиновском укрепрайоне.
Купянское направлениеНа Купянском направлении продолжаются активные боевые действия на подступах к Купянску-Узловому. Российские подразделения ведут штурмовые операции, фиксируется продвижение в сторону населенных пунктов Кондрашовка и Тищенковка, а также в районе Боровой. Противник несет потери и отходит к северо-западу от Купянска. Ударом авиации поражен прифронтовой штаб ВСУ в Боровой. В районе Куриловки российские операторы БПЛА пресекли попытку проникновения двух диверсионно-разведывательных групп противника, уничтожив восемь диверсантов, имевших вооружение НАТО.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении российские войска добились значительного тактического успеха. Подразделения ВС РФ освободили населенные пункты Приморское, Магдалиновка и Запасное, продолжая наступательные действия в направлении областного центра. Особое стратегическое значение имеет взятие Приморского, расположенного на левом берегу Каховского водохранилища. Расстояние от этого села до Коммунарского района Запорожья по прямой составляет около 15 километров.
Освобождение Приморского позволяет российским операторам FPV-дронов наносить удары непосредственно по целям в областном центре и создает реальную угрозу блокирования трассы, соединяющей Запорожье с южными районами. На этом участке фронта противник оказывает ожесточенное сопротивление, однако российские военные последовательно ведут работу по расширению зоны контроля.
Гуляйпольское направлениеНа Гуляйпольском направлении российские подразделения закрепляют успех, достигнутый после освобождения населенного пункта Цветковое. В результате боевых действий под контроль ВС РФ перешел участок обороны противника площадью более 8 квадратных километров. Линия боевого соприкосновения стабилизировалась по рубежу Цветковое — Староукраинка — Зализничное.
Ближайшей целью штурмовых групп ВС РФ является населенный пункт Верхняя Терса, имеющий важное логистическое значение для украинских формирований. Ситуация в районе Великой Новоселки оценивается как напряженная. Зафиксированы эпизоды уничтожения бронегрупп ВСУ на участке между Сосновкой и Березовым, что свидетельствует о глубине прорыва российской обороны до 7 километров, однако окончательный статус данной территории уточняется.