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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики после провала в Песчаном спешно укрепляют позиции и ставят заграждения в селах под Купянском. Об этом информирует РИА Новости.
«После провала в населенном пункте Песчаное украинские боевики в спешном порядке укрепляют позиции в районе населенных пунктов Глушковка и Колесниковка», — заявил он.
Кроме этого, возводятся новые фортификационные сооружения, а также устанавливаются минные заграждения в Ковшаровке.
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка, освободившего населённый пункт Песчаное, и 13-го гвардейского танкового полка, участвовавшего в освобождении Розовки. Министр подчеркнул, что в ходе выполнения боевого задания военные продемонстрировали мужество и самоотверженность.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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