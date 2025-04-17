Боевики ВСУ ударили по храму в Брянской области

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Боевики ВСУ нанесли удар по храму-часовне в населенном пункте Зерново Брянской области. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.
«Ничего святого! ВСУ совершили минометный обстрел и целенаправленный удар дронами-камикадзе по храму-часовне в селе Зерново Суземского района. Пострадавших нет», — сказано в публикации.
Богомаз добавил, что враг показал свое истинное лицо ударами по святыням.
«Те, кто разрушает храмы, разрушают свои сердца и свои души», — отметил чиновник.
Накануне Богомаз заявлял о том, что в результате действий ВСУ в регионе сгорели дотла 18 домов. Губернатор подчеркнул, что боевики действуют «как фашисты».
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