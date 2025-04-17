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Боевики ВСУ ударили по храму в Брянской области

Губернатор Богомаз: боевики ВСУ ударили по храму в Зерново Брянской области
Фото: istockphoto/dk_photos

Фото: istockphoto/dk_photos

Боевики ВСУ нанесли удар по храму-часовне в населенном пункте Зерново Брянской области. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.
«Ничего святого! ВСУ совершили минометный обстрел и целенаправленный удар дронами-камикадзе по храму-часовне в селе Зерново Суземского района. Пострадавших нет», — сказано в публикации.

Богомаз добавил, что враг показал свое истинное лицо ударами по святыням.

«Те, кто разрушает храмы, разрушают свои сердца и свои души», — отметил чиновник.

Накануне Богомаз заявлял о том, что в результате действий ВСУ в регионе сгорели дотла 18 домов. Губернатор подчеркнул, что боевики действуют «как фашисты».

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Рубио передал Лаврову позицию Трампа по конфликту на Украине
17 апреля 2025, 22:56

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Позицию американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту передал госсекретарь США Марко Рубио главе МИД РФ Сергею Лаврову. Как сообщили в Госдепе, американская сторона дала всем контуры сделки, к которой было обнадеживающее отношение.
«Рубио передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала российской делегации и европейским союзникам в Париже: президент Трамп и США хотят завершения этой войны», — добавили в Госдепе.
Российско-американский диалог стал налаживаться после переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля. Второй тур переговоров прошел 24 марта. Эксперты отмечали, что стороны стали лучше слышать друг друга. Подчеркивалось, что переговоры были в позитивном ключе.

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В Кремле заявили, что до США будет «доведен сигнал» по Украине
Ушаков: РФ даст США определенный сигнал по мораторию на удары по энергетике
17 апреля 2025, 22:39

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Москва даст Вашингтону определенный сигнал по месячному мораторию на удары по объектам энергетики в ходе конфликта на Украине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.
«До американцев будет доведен определенный сигнал, что делать дальше», — сказал он.

По словам Ушакова, о ситуации с мораторием говорить «нужно именно с американцами». Помощник Верховного главнокомандующего добавил, что глава государства приказал прекратить удары по энергетике во время телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом, который и предложил мораторий. Ранее стало известно, чего ждет Трамп от Москвы.

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На Украине назвали возможную дату объявления общего перемирия
Депутат Гончаренко*: В Париже обсуждают возможность объявить общее перемирие
17 апреля 2025, 22:23

Фото: istockphoto/Vadven

Возможность объявить общее перемирие обсуждают в Париже, пишет «Лента.ру», ссылаясь на заявление нардепа Верховной рады Алексея Гончаренко*. Уточняется, что датой для возможного объявления перемирия рассматривают 20 апреля.
Накануне украинский парламент продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в республике. Против проголосовал лишь сам Гончаренко*.

Военное положение на Украине ввели 24 февраля 2022 года. С тех пор мобилизация постоянно ужесточается. От украинских чиновников звучали заявления о том, что в ВСУ «должны служить все» по примеру израильской армии. В СМИ была информация, что повестки вручали даже беременным женщинам.

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#россия
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Зеленский утверждает, что КНР поставляет оружие России
Зеленский: КНР поставляет оружие России с порохом и артиллерией
17 апреля 2025, 22:04

Владимир Зеленский

Киев располагает информацией о поставках китайского оружия российской стороне с порохом и артиллерией. Об этом украинским СМИ заявил Владимир Зеленский.
«Речь идет, в частности, о порохе и артиллерии. Кроме того, Китай занимается производством оружия на территории России», — сказал он.
Подобные обвинения звучали в адрес Китая со стороны «Большой семерки» осенью прошлого года. Тогда главы Минобороны стран G7 беспокоились на фоне укрепления военного сотрудничества Москвы и Пекина, связывая его с «дестабилизирующими действиями» на Украине.

В МИД Китая подчеркивали, что Пекин ничего не поставлял участникам конфликта на Украине, включая Россию.

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Трамп заявил, что ждет ответа Москвы по прекращению огня
Трамп допустил меры против РФ, если Москва не ответит по прекращению огня
17 апреля 2025, 21:46

Слева направо: Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет ответа от Москвы на его предложение по прекращению огня на Украине в ближайшие дни. Хозяин Белого дома не исключил дополнительные торговые меры при отсутствии реакции.
«Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп в рамках пресс-конференции в Овальном кабинете.
Президент России Владимир Путин говорил, что перемирие должно вести к долгосрочному миру и решать первоначальные причины украинского кризиса. Ранее сообщалось, в какие сроки Дональд Трамп хочет прийти к перемирию на Украине. Подробности в нашем материале.

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