Боевики ВСУ ударили по российскому газовозу в Средиземном море
Минтранс сообщил об атаке на российский газовоз в Средиземном море с применением безэкипажных катеров.
По данным ведомства, 3 марта вблизи территориальных вод Мальты (государства — члена ЕС) ударили по судну «Арктик Метагаз», следовавшему из порта Мурманск с грузом, оформленным в соответствии с международными требованиями. Утверждается, что беспилотные катера запустили с побережья Ливии.
Всех 30 членов экипажа спасли. Произошедшее Минтранс квалифицирует как акт международного терроризма и подчеркивает, что атака произошла при попустительстве властей ЕС и должна получить оценку международного сообщества.
Ранее боевики ВСУ атаковали Брянскую область.
