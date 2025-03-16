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Молокозавод в городе Каменка-Днепровская Запорожской области уничтожили боевики ВСУ. Как уточнили ТАСС в окружной администрации, противник пользовался артиллерией, однако точный тип орудия неизвестен.
«Вооруженные формирования Украины двумя ударами из неизвестного артиллерийского орудия уничтожили цех молокозавода в Каменке-Днепровской. На месте работают экстренные службы», — сказано в сообщении.По предварительной информации, пострадавших нет. Перед этим представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов проинформировал, что в Запорожской области уничтожен один из лидеров запрещенной в России террористической и экстремистской организации.
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Никита Кротов