Владимир Рогов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Одного из лидеров запрещенного в России «Правого сектора»* Михаила Алексеева ликвидировали в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости, сославшись на представителя российской Общественной палаты Владимира Рогова.
«На степногорском направлении в районе поселка Каменское ликвидирован один из главарей «Правого сектора»* во Львовской области Михаил Алексеев, которые приехали на нашу мирную запорожскую землю сеять горе и террор», — прокомментировал собеседник агентства.Рогов добавил, что у Алексеева был позывной «Рембрандт». По предварительной информации, Алексеева ликвидировали при помощи беспилотника во время атаки, резюмировал Рогов.
Перед этим стало известно о заявлении главы украинского МИДа Андрея Сибиги о Курской области.
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*Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация
Никита Кротов