Боевики ВСУ в результате атаки БПЛА повредили окна 14 домов в Ростове-на-Дону

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Боевики ВСУ повредили окна в 14-ти домах в результате атаки дронов в Ростове-на-Дону. Об этом в личном Telegram-канале проинформировал врио главы региона Юрий Слюсарь.
«По уточненной на 06.30 информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах. На месте работают расчеты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей №20 имени В. П. Поляничко», — сказано в публикации.Ранее в Минобороны докладывали, что на юге России сбито 36 дронов противника. В оборонном ведомстве уточнили, что вражеская техника перехвачена и уничтожена над четырьмя регионами страны.
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Никита Кротов