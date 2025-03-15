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После того, как российские военнослужащие освободили Рубанщину на курском направлении, боевики ВСУ оказались заблокированными. Об этом информирует ТАСС.
Рубанщина расположена в западной части Суджи у трассы Суджа — Юнаковка, которая обеспечивала логистику украинских боевиков. В населенном пункте были остатки разбитых частей противника. Собеседник агентства добавил, что ВСУ хотели вырваться к Сумской области.
Ранее сообщалось, что украинских боевиков задерживают переодетыми в российскую форму.
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«Теперь отход не только блокирован огневым воздействием, но и физически уже никак противнику не выбраться», — прокомментировал журналистский источник.
Ранее сообщалось, что украинских боевиков задерживают переодетыми в российскую форму.
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Никита Кротов