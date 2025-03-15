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Боевики ВСУ заблокированы в Курской области с освобождением Рубанщины ВС РФ

Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

После того, как российские военнослужащие освободили Рубанщину на курском направлении, боевики ВСУ оказались заблокированными. Об этом информирует ТАСС.
Рубанщина расположена в западной части Суджи у трассы Суджа — Юнаковка, которая обеспечивала логистику украинских боевиков. В населенном пункте были остатки разбитых частей противника. Собеседник агентства добавил, что ВСУ хотели вырваться к Сумской области.

«Теперь отход не только блокирован огневым воздействием, но и физически уже никак противнику не выбраться», — прокомментировал журналистский источник.

Ранее сообщалось, что украинских боевиков задерживают переодетыми в российскую форму.

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В Запорожской области испытали дрон-перехватчик со скоростью «Формулы-1»
Дрон разработчиков из «Сармата» достиг скорости 318 км/ч в Запорожской области
15 марта 2025, 12:35

Фото: istockphoto/NatureNow

Скорость «Формулы-1» в 318 км/ч достиг дрон добровольческого отряда Б.А.Р.С «Сармат» в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя группы разработчиков, чей позывной «Чапай».
«Дрон двигался со скоростью болида «Формулы-1», — пояснил военнослужащий, уточнив, что это рекорд для дронов такого типа.

По словам «Чапая», беспилотник используется для поражения вражеских дронов, включая дроны самолетного типа, которые пытаются бить по объектам в тыловых районах РФ.

Что касается максимальной скорости сегодняшних болидов, она составляет примерно 350 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Курской области задерживают переодетых в российскую форму украинских боевиков.

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Пушков посоветовал МИД Британии помолчать о роли в переговорах по Украине
15 марта 2025, 12:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Сенатор Алексей Пушков посоветовал помолчать МИД Британии об их месте в переговорах по украинскому конфликту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сенатор подчеркнул, что Великобритания не играет никакой роли в них и требований выдвигать не может. По словам Пушкова, мнение Лондона известно заранее и не представляет интереса для Москвы.

Так парламентарий ответил Британии на ее призыв к перемирию на Украине без предварительных условий.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Курской области задерживают переодетых в форму ВС РФ боевиков ВСУ — ТАСС
15 марта 2025, 12:17

Фото: istockphoto/N-sky

Переодетых в форму ВС РФ боевиков ВСУ задерживают в Курской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителей силовых ведомств. Собеседник журналистов уточнил, что помощь российским военнослужащим в выявлении неприятеля оказывают местные жители.
Украина вторглась в Курскую область в августе прошлого года. В минувшую среду, 12 марта, президент России Владимир Путин говорил о том, что курский регион должен быть освобожден от противника в ближайшее время. Глава государства выразил уверенность в том, что все боевые задачи будут выполнены.

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ВС России освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
МО: подразделения Севера освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
15 марта 2025, 12:16

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Бойцы ВС РФ также нанесли поражение пяти бригад и штурмового полка противника в районе населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. По данным ведомства, потери украинской армии составили более 220 боевиков.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#оружие
#всу
#вс рф
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#курская область
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Песков заявил о сокращающемся для ВСУ времени сложить оружие в Курской области
15 марта 2025, 11:27

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Предложение президента РФ Владимира Путина ВСУ сложить оружие в Курской области пока действует, но время истекает. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
«Пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», — добавил представитель Кремля.

Ранее глава российского государства Владимир Путин пообещал гарантировать украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, но только в том случае — если Киев прикажет своим солдатам сдаться и сложить оружие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.

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